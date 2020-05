Klose è il nuovo vice-allenatore del Bayern Monaco: è ufficiale

MONACO DI BAVIERA (Germania) - "Il Bayern Monaco ha preso ulteriori decisioni sul personale. Miroslav Klose sarà il nuovo del vice-allenatore di Hansi Flick a partire dal 1° luglio 2020. Il contratto dell'ex attaccante durerà fino al 30 giugno 2021. Inoltre, il contratto con l'assistente Danny Röhl è stato prolungato fino al 30 giugno 2023". Con questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club bavarese ufficializza "la promozione", già nell'aria da tempo, dell'ex Lazio da tecnico dell'Under 17 ad allenatore in seconda della prima squadra. “Mi sento molto bene - le prime parole di Klose -, non vedo davvero l'ora di iniziare. Hansi Flick e io ci conosciamo molto bene per via dei nostri anni insieme nella nazionale tedesca, ci fidiamo reciprocamente sia a livello professionale che personale. Per me, questo è un ulteriore step nella mia carriera di allenatore. Spero che con la mia esperienza possa dare un contributo importante per garantire che il Bayern raggiunga i suoi obiettivi sportivi".

Rummenigge: "Klose fondamentale per gli attaccanti"

Karl-Heinz Rummenigge, ceo del Bayern Monaco, ha dichiarato: “Siamo molto felici che Miro abbia deciso di compiere il grande passo dalle giovanili ai professionisti. È l'attaccante tedesco di maggior successo degli ultimi 15-20 anni. Sono convinto che i nostri attaccanti in particolare trarranno beneficio da lui come allenatore. Mirò era anche il candidato preferito di Hansi Flick".

Salihamidzic: "Klose porta esperienza"

Così il direttore sportivo Hasan Salihamidži?: “Sono molto contento per Miro. È stato responsabile dell'U17 per due anni, con risultati sportivi convincenti e uno sviluppo positivo della squadra. Sono convinto che Miro si adatti molto bene allo staff di Hansi Flick e che possa anche diventare un contatto importante per i nostri giocatori con la sua esperienza e la sua idea di calcio. Siamo inoltre lieti di aver prolungato il contratto di Danny Röhl fino al 2023. Danny, in qualità di assistente di Hansi Flick, ha contribuito in modo significativo a far sì che la nostra squadra giocasse nuovamente un calcio attraente e di successo".

Flick: "Klose perfetto per il mio team"

“Con la sua esperienza come ex professionista ai massimi livelli internazionali, Miro è l'aggiunta perfetta al nostro team di allenatori. Ci conosciamo e ci apprezziamo da molto tempo e abbiamo avuto grande successo insieme in nazionale. Il fatto che Danny Röhl rimarrà con noi a lungo termine è anche un'ottima notizia per la mia squadra e per me", le parole di Hansi Flick.