Empoli, Mraz e Imperiale i giovani da valutare

EMPOLI - In attesa di capire se e come si tornerà a giocare per i tre punti l'Empoli corre, chiaramente in solitaria. I giocatori azzurri da lunedì scorso hanno iniziato ad allenarsi singolarmente sul campo del Castellani o, in alternativa, sul terreno del sussidiario, e lo faranno anche per tutta la prossima settimana. La posizione del club è quella di riprendere il campionato, anche per salvaguardare la posizione lavorativa dei molti dipendenti che ruotano attorno ad una delle società meglio organizzare d'Italia.

Tra i tanti giocatori girati dall'Empoli in prestito c'è lo slovacco Samuel Mraz, centravanti di 23 anni che gli azzurri acquistarono nell'estate dle 2018 dallo Zilina dove aveva segnato 21 gol nel e conquistato la maglia della nazionale di Hamsik e Skriniar. Soltanto sei le partite (...e un gol) in A nel 2018/19 prima del passaggio in prestito al Crotone in Serie B nel gennaio del 2019. Anche in Calabria poco spazio e scarsa fortuna prima di fare ritorno in Toscana la scorsa estate, seguita dal passaggio, nuovamente in prestito, in Danimarca, nel Brondby. L'Empoli sembra aver alzare il livello di attenzione per riportarlo in azzurro in vista della prossima stagione. Come l'attaccante slovacco, sono molti i giocatori girati in prestito dall'Empoli in giro per l'Italia e per l'Europa. Uno di questi è il difensore esterno Marco Imperiale, terzino sinistro classe 1999 dirottato al Piacenza e brillante protagonista del campionato di C.



