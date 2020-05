“I Rangers fanno cassa, Hagi verrà riscattato”

ROMA - Il bilancio dei Rangers di Glasgow respira. Gli scozzesi nelle ultime ore hanno chiuso un accordo con lo sponsor tecnico Castore. Il brand sportivo garantirà circa 25 milioni di sterline per i prossimi cinque anni. Soldi freschi nelle casse utili anche per il calciomercato estivo. Il club di Gerrard, secondo Pro Sport, è pronto così a riscattare Ianis Hagi. Il trequartista romeno che piace alla Lazio è di proprietà del Genk. Nelle ultime settimane si parlava di un ritorno in Belgio, ma ora le cose sono cambiate. Con cinque milioni di euro Hagi potrebbe rimanere così ai Rangers. Il ds biancoceleste Igli Tare monitora la situazione. Attende sviluppi ufficiali.

C’è anche il Cagliari

Hagi non piace solo alla Lazio. Sul giocatore è emerso anche l’interesse del Cagliari. L’emittente romena AntenaSport ha parlato di contatti tra l'entourage del giocatore e il Cagliari. Il club sardo pare pronto ad avanzare un'offerta per l'attaccante di proprietà del Genk. Zenga ha dichiarato: "Seguo Ianis Hagi da tre anni, lo volevo portare in Italia, ma il padre non ha voluto”.