“Anche la Lazio segue il talento ghanese Kudus”

ROMA - In Danimarca c’è un giovane calciatore che ha attirato gli sguardi di diversi top club europei. Ecco Mohammed Kudus, centrocampista offensivo del Nordsjaelland. Classe 2000, contratto in scadenza a dicembre del 2021, viene valutato intorno ai 3 milioni di euro. Ha già debuttato con la nazionale del Ghana. In Superligaen invece, 19 presenze, 9 gol e 1 assist. In patria viene paragonato a Michael Essien, ex Chelsea, Real Madrid e Milan.

L’interesse

Il quotidiano belga "Het Belang van Limburg" riferisce che il Genk mostra molto interesse per Kudus. Il giornale inserisce anche la Lazio sulle sue tracce, senza dimenticare che si contano pure Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte e Fenerbahce. Parliamo di un giocatore veloce e tecnico. Bravo a fare entrambe le fasi: recupera palloni e si propone spesso in avanti. Ecco perché ha segnato già 9 gol in campionato. In Danimarca si sono già rassegnati, molto probabilmente perderanno il loro gioiello. Contratto in scadenza a dicembre del 2021, il Nordsjaelland è pronto a fare cassa. La Lazio segue con attenzione, Kudus potrebbe essere l’ennesimo nome appuntato sulla lista di Tare.

