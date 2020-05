“La Lazio ha già parlato con l'agente di Muriqi"

ROMA - Torna di moda il nome di Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce esploso in questa stagione in maniera definitiva. Il kosovaro sogna il grande salto. Quest’anno in Turchia 28 presenze totali, 15 gol e 6 assist. Giocatore potente e fisico, il portale Fanatik mette la Lazio sulle sue tracce. A quanto pare il ds Igli Tare ha già aperto la linea di contatto con l’agente del giocatore, Haluk Canatar. Che ha rimandato tutti i discorsi di mercato direttamente al Fenerbahce. Come dire: noi siamo disposti ad andare via, ma bisogna parlare con il club.

Muriqi, non c’è solo la Lazio

In lista per l’attaccante ci sono anche Napoli, Burnley e Tottenham. Questa non è una novità. Come non lo è che il Fenerbahce chieda per il cartellino del suo giocatore una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. I turchi puntano a fare cassa ed ottenere una maxi plusvalenza. Vedat è stato acquistato dal Rizespor per appena 3,5 milioni di euro l’estate scorsa. Contratto in scadenza nel 2023, servirà un bello sforzo economico per convincere il club.

