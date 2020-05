“Lazio su Oscar Rodriguez: il Real Madrid lo cede per 20 milioni”

ROMA - In Spagna rilanciano ancora la Lazio su Oscar Rodriguez, trequartista del Real Madrid in prestito al Leganes. Punto fermo della Spagna Under 21, quest’anno in Liga 26 presenze, 7 gol e 2 assist. Fa parte dei tanti talenti dei blancos mandati in giro a farsi le ossa. A fine stagione rientrerà alla base, ma solo momentaneamente. Mundo Deportivo parla di una possibile cessione: il Real ha l’intenzione di fare cassa e per il suo cartellino chiede 20 milioni di euro. Oltre alla Lazio, spiega il quotidiano spagnolo, ci sono anche club di Liga, Schalke 04 e Wolverhampton.

L’idea del Real Madrid

Sì alla cessione inserendo una clausola con l’opzione di riacquisto. La famosa ‘recompra’, che spesso i blancos inseriscono nei contratti di vendita ed esercitano poi. Basti pensare ai 33 milioni di euro versati al Lione nell’agosto del 2018 per riportare a casa Mariano Diaz, che un anno prima era passato al club francese per 8. Oscar Rodriguez potrebbe così lasciare definitivamente il Real. L’ultima parola spetterà al tecnico Zidane. Ma solo a fine stagione. Prima c’è da terminare l’attuale annata, poi si tireranno le somme per costruire la squadra che verrà.