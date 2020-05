Llorente dal Napoli al Benevento, Foggia ammette: "Sarebbe il top"

BENEVENTO - "Lo seguiamo, insieme ad altri giocatori. Se mi chiedete se mi piace, è ovvio che la risposta sia sì". Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il ds del Benevento Pasquale Foggia apre all'acquisto di Fernando Llorente, ex attaccante di Athletic Bilbao, Juventus e Tottenham, oggi in forza al Napoli. "Due anni fa ha disputato la finale di Champions League - prosegue il dirigente dei giallorossi, ex calciatore della Lazio -, parlano da soli la carriera che ha fatto e il giocatore che è. Per noi rappresenterebbe il top".

