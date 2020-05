Barcellona, Setien: “Pjanic e Lautaro? Mi piacciono i big”. E su Arthur…

Da Pjanic ad Arthur, passando per Lautaro e Rakitic senza tralasciare il futuro di Neymar. Quique Setien a ruota libera sul mercato e sugli obiettivi del suo Barcellona. “Ho sempre detto che mi piacciono i grandi giocatori - ha detto il tecnico a beIN Sports a proposito del centrocampista bosniaco della Juve -. Lui lo è, come sono gli altri di cui si parla sui giornali”. Così come Lautaro Martinez ("tutti sappiamo che al mondo ci sono 4-5 giocatori che potrebbero giocare nel nostro attacco e lui è uno di questi") e Neymar: "Mi piacerebbe allenarlo un giorno. Fortunatamente ho realizzato uno dei miei sogni che era allenare Messi ma sarei felice se arrivasse anche Neymar". A proposito dell'argentino e delle critiche al gioco della squadra, Setien butta acqua sul fuoco: "Entrambi vogliamo vincere la Champions, c’è da migliorare ma tutti e due siamo convinti che in squadra c’è la materia prima per vincerla".

Tornando a parlare di mercato e dei possibili nomi in uscita, Setien si tiene stretto Rakitic ("conto su di lui e lo sa") e Vidal ("trasmette energia e ottimismo, un ragazzo incredibile per l'atteggiamento, siamo molto contenti di lui") mentre su Arthur, corteggiato dalla Juve, si limita a dire: "Se ha detto lui che vuole rimanere...Sul futuro dei giocatori non ho davvero nulla da dire". Setien attende di sapere quando si potrà tornare in campo. "Da quello che ho capito, la Liga sarà portata a conclusione. La Champions? È speciale ma anche più difficile perché basta un momento no e sei fuori. Per me conta più il campionato”.

