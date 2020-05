"Messi spinge per la cessione di Dembelé al Psg e non alla Juve"

ROMA – Intreccio di mercato tra Barcellona, Psg e Juventus. Secondo quanto scrivono gli spagnoli di ‘Diario Gol’ il club catalano da tempo sta cercando di riprendere Neymar dal Paris Saint-Germain e persino Leo Messi sarebbe sceso in campo, caldeggiando il ritorno dell’asso brasiliano in blaugrana. Nelle ultime ore il patron dei francesi, Nasser Al-Khelaifi, avrebbe aperto uno spiraglio a una trattativa per cedere Neymar purché nell'operazione venga inserito anche Ousmane Dembélé del Barcellona, come parziale contropartita tecnica.

Il ruolo di Messi nell'operazione

Il giovane attaccante transalpino è molto stimato dai dirigenti del Psg. Di traverso però potrebbe mettersi la Juventus che punta al prestito di Dembelé nell’ambito della trattativa con il Barcellona per la cessione di Miralem Pjanic ai catalani. Secondo ‘Diario Gol’ Messi sarebbe a conoscenza dell’intreccio di mercato e avrebbe chiesto al presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, di dare la precedenza al Psg per un’eventuale cessione di Dembelé.

