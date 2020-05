Hagi e il giallo Genk: Lazio, che succede?

ROMA - La Lazio su Ianis Hagi, ma il fantasista romeno è finito al centro di un giallo di mercato. Di proprietà del Genk, da gennaio è andato in prestito con diritto di riscatto ai Rangers di Glasgow. Gli scozzesi sono prima titubanti, poi scoprono le carte: tutto pronto per versare i 5 milioni di euro per l’acquisto definitivo. Affare in dirittura d’arrivo, tanto che ieri, il sito del Genk dà l’annuncio ufficiale della cessione. Comunicato che sparisce poco dopo.

I risvolti del caso Hagi

In Romania sono sicuri: possibile che su Hagi ci sia ancora l’interesse della Lazio. L’ex Fiorentina piace al ds Igli Tare, lo ha messo nel mirino da tempo. La priorità sull’affare rimane sempre degli scozzesi però, che vantano il diritto di riscatto. Dalle parti di Glasgow spiegano che non ci sono problemi, annuncio solo rimandato. Anche se i Rangers, che attraversano una crisi economica, potrebbero avere un secondo fine. Ovvero: riscattare a 5 milioni Hagi, per poi rimetterlo immediatamente sul mercato al doppio della cifra. Il figlio del grande Gheorghe, il Maradona dei Carpazi, piace anche al Tottenham in Inghilterra. La Lazio segue la situazione, per ora è sempre rimasta defilata.

