"Inter, Lautaro al Barcellona è questione di tempo: ecco quando si potrebbe chiudere"

BARCELLONA (SPAGNA) - Nonostante le ultime dichiarazioni del direttore tecnico dell'Inter Piero Ausilio, il Barcellona non molla la presa per Lautaro Martinez. Ausilio ha sottolineato che il Toro non si muoverà da Milano se non verrà pagata la clausola rescissoria ma, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i blaugrana sarebbero pronti ad attendere fino al 15 luglio, quando la clausola rescissoria da 111 milioni di euro non sarà più valida e dunque non ci sarà più una base d'asta. Secondo il quotidiano spagnolo, i catalani sarebbero in una posizione privilegiata e qualora l'Inter dovesse applicare scrupolosamente la clausola, la soluzione sarebbe solo una questione di tempo.

Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe un accordo con Lautaro per le prossime cinque stagioni, da qui la volontà di aspettare fino alla data in cui la clausola rescissoria non avrà più validità (15 luglio, ndr). Ma cosa accadrebbe se qualche altro club si facesse avanti pagando la clausola rescissoria? L'ultima parola spetterebbe a Lautaro Martinez che, secondo il Mundo Deportivo, lascerebbe Milano solo per andare al Barcellona e giocare con il connazionale Leo Messi. La prossima mossa dei catalani, sempre secondo il quotidiano spagnolo, sarà quella di valorizzare le contropartite da offrire ai nerazzurri in modo da mettere sul piatto una parte in denaro, circa 70 milioni di euro, più un suo calciatore, per portare Lautaro Martinez al Camp Nou. Lautaro al Barcellona, dunque, sarebbe solo questione di tempo. Il Barcellona aspetta il 15 luglio.

