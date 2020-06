“Paris Saint-Germain su Milinkovic e Marusic: ecco l'offerta alla Lazio”

ROMA - Chiuso un affare, pronto un altro. Il ds del Paris Saint-Germain, Leonardo, guarda ancora in Italia dopo aver definito la trattativa che ha portato Mauro Icardi definitivamente a Parigi. Il brasiliano è riuscito a risparmiare anche qualcosa: ridiscussi i 70 milioni di euro concordati un anno fa con l’Inter per il riscatto dell’argentino. Spesi 50 milioni più 8 di bonus. Il resto è pronto ad essere investito ancora in Italia. Nel mirino ci sono due giocatori della Lazio: Sergej Milinkovic-Savic e Adam Marusic.

Il PSG fa spesa in casa Lazio

Secondo il quotidiano L’Equipe i parigini sono pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro totali per il ‘pacchetto’ Milinkovic-Marusic. Sergej piace ai francesi, ormai non è una novità. Ma Lotito ha sempre tenuto duro. Certo è, che le ultime parole del ds Igli Tare sul gigante serbo, lasciano speranza a tutti i club interessati: “Vedremo a fine stagione”. Il centrocampista, ad oggi, è un giocatore biancoceleste sino al 2024. A Roma si trova alla grande, è una delle colonne portanti della squadra. Servono tanti soldi per portarlo via dalla Capitale. Discorso diverso per Marusic: accordo in scadenza nel 2022, qualche settimana fa si parlava di un prolungamento di contratto. Inzaghi ci punta molto, lo farà ancora in vista della ripartenza. Quest’anno ha patito diversi infortuni, ma è pronto per il rush finale. Gli 80 milioni di euro che il PSG potrebbe mettere sul piatto sono una grande cifra. La Lazio pronta a resistere.

