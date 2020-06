Higuain-Marsiglia, Ravanelli ci prova: "Lo vorrei in prestito dalla Juve"

MARSIGLIA (Francia) - "Mi interessa il ruolo da direttore sportivo del Marsiglia. Non è un segreto che il club mi sia rimasto nel cuore. Quando arrivai a Marsiglia mi sono subito innamorato della città e dei tifosi e credo che la mia professionalità sia stata apprezzata. A Marsiglia è anche nato mio figlio Mattia". Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Juventus, Lazio ed Olympique, intervistato da Le Phoceen, parla poi del futuro di Gonzalo Higuain: "Non lo so, ma potrebbe essere un giocatore importante per l’OM in Champions League. Ci sono possibilità che lasci la Juve e a 32 anni potrebbe magari essere anche preso in prestito”.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!