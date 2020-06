Massara: “Ibrahimovic ancora al Milan? Dipende dal suo stato d'animo”

Zlatan Ibrahimovic giocherà ancora con il Milan? La risposta l’ha data il ds rossonero Frederic Massara nel prepartita della sfida contro il Lecce. “È un campione che ha voluto aiutare la società in un momento difficile, ora valuteremo insieme a lui perché dipende anche dal suo stato d'animo. È un giocatore fantastico, non può esserci una squadra senza Ibra - ha detto a Sky Sport -. Per campioni come lui ci sarà sempre spazio, ma il nostro percorso sarà simile a quello di altre squadre: la crisi ha accentuato le difficoltà, servono politiche con costi sostenibili andando alla ricerca di giocatori forti, con un giusto mix tra giovani talenti e di esperienza", ha aggiunto.

Nessun dubbio invece sul futuro a breve termine dei calciatori in prestito come Kjaer e Saelemaekers: "Tutti i contratti saranno prolungati sino a fine stagione. L'accordo con i giocatori c’è e sono tutti concentrati per fare un grande finale di campionato”. Poi si è soffermato sull'obiettivo Europa League: "Quest'anno abbiamo vissuto una stagione senza coppe. Per noi la qualificazione in Europa è prioritaria e siamo convinti di potercela fare". Spazio infine per un commento sul rapporto con la proprietà: "Ci confrontiamo sempre con Gazidis e con i proprietari. Abbiamo un'idea comune ed è quella di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo in modo sostenibile”.

