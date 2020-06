Menez: "Darò tutto per la Reggina. Fisicamente sto alla grande"

REGGIO CALABRIA - Jeremy Menez è un nuovo calciatore della Reggina. Il giocatore francese ex Roma e Milan verrà presentato domani dalla società amaranto ma è già sbarcato in Italia ed è arrivato a Reggio Calabria con un catamarano da Catania. “Il rapporto umano è molto importate per me. Dopo l’appuntamento con il presidente Gallo ero certo di venire qui. Sono molto contento di tornare in Italia ed adesso speriamo di fare bene" ha dichiarato Menez all’ufficio comunicazione della Reggina. Il nuovo calciatore della società amaranto, che ha ottenuto la promozione dalla Serie C alla Serie B, ha aggiunto: "Sono venuto qui per il calore dei tifosi, la passione che ha il calcio italiano e sono molto contento di ripartire dalla Reggina, abbiamo tante cose da fare. Sto fisicamente alla grande, lo stop mi ha aiutato moltissimo. Darò tutto per rendere felici i tifosi”.

Reggina, ecco Menez: è arrivato in Italia