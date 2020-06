Paratici: "Rabiot è il futuro della Juve. Pjanic-Arthur? Spiegheremo tutto"

TORINO - Fabio Paratici difende strenuamente Adrien Rabiot, da molti messo in discussione nelle scorse settimane: “E’ al primo anno in Italia, prima di arrivare è stato 6-7 mesi di inattività al Paris Saint-Germain – le parole il cfo bianconero a Sky – è un grande giocatore, l’ha già dimostrato in tante partite nella Juve, è molto importante per noi per adesso e per la Juve del futuro. All'inizio dell'anno siamo riusciti a mettere in discussione persino De Ligt, che a 19 anni è stato il miglior difensore della passata Champions League.”

Arthur, il discorso con Setien

Paratici difende anche Bernardeschi

Paratici ha parole d’elogio anche per Bernardeschi, per il quale si è speso, nei giorni scorsi, anche Sarri: “Viviamo in un mondo molto veloce e il calcio è ancora più veloce, la stessa cosa è successa a Bernardeschi, ha giocato fino a Natale con grande continuità, si è sacrificato moltissimo. Io credo che sia uno dei giocatori del futuro non solo per la Juventus, ma anche per la nazionale italiana. Nel calcio i giudizi cambiano ogni tre giorni, ma noi nella Juventus non ci facciamo prendere da queste cose. Abbiamo cambiato sistema di gioco, Bernardeschi si è adattato. È un giocatore completo, ha grande duttilità e questo fa piacere ai club e agli allenatori”. Sul possibile scambio tra Pjanic e Arthur con il Barcellona, Paratici non si sbilancia, ma non nega la trattativa in corso: “Penso che questo momento e questa sede non sia la più opportuna per dare tutte queste risposte, abbiamo una partita tra poco (Juve-Lecce, n.d.r.) su cui siamo concentrati. Vedremo cosa succederà e poi nel caso spiegheremo tutto”.