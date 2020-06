Atalanta, dall'Olanda: nerazzurri su Botman dell'Ajax

BERGAMO - Voetbal International, giornale sportivo olandese, rivela che l'Atalanta starebbe facendo la corte a Sven Botman, difensore centrale di proprietà dell'Ajax e che nell'ultima stagione ha giocato in prestito nell'Heerenveen, sempre in Eredivisie. La società di Percassi tuttavia non è la sola sul ventenne olandese: anche il Lille lo segue con interesse. Gli ajacidi avrebbero rifiutato, per ora, l’offerta proveniente dalla Francia proprio perché aspettano una proposta dai nerazzurri, che metterebbero sul piatto 10 milioni di euro. Botman ha da poco rinnovato fino al 2023: ex capitano delle giovanili dei lancieri, in questa stagione ha collezionato 26 presenze, siglando anche due reti: mai stato sostituito, ha giocato tutti i minuti.

