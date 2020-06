Hart, l'ex Torino svincolato si propone: "Puntate su di me"

ROMA - "Come portiere sono ancora giovane, anche se non mi illudo di poter ricevere la chiamata del Real Madrid per sostituire Courtois". Lo ha detto Joe Hart, ex portiere di Manchester City e Torino - dove ha giocato nella stagione 2016/17 con Sinisa Mihajlovic in panchina- in un'intervista alla BBC. Il 33 enne di Shrewsbury, dopo nove stagioni ai Citizens (di cui era titolare indiscusso prima dell'arrivo di Pep Guardiola) e l'avventura in Italia, è svincolato dopo le esperienze con West Ham e Burnley. "Però so di poter ancora fare ottime cose" ha proseguito "ho soltanto bisogno di qualcuno che creda in me. Io - promette Hart - ripagherò questa fiducia".

