"Ferran Torres, non solo Napoli: anche la Juve interessata"

VALENCIA (SPAGNA) - Non solo Napoli, anche la Juve sarebbe interessata al giovane gioiellino del Valencia Ferran Torres. Bianconeri scatenati sul mercato. Dopo Kulusevski e Arthur, la Juve sarebbe pronta a intavolare una trattativa per il classe 2000. Secondo la radio spagnolo Onda Cero, i bianconeri si sarebbero già mossi per vincere la concorrenza. Ferran Torres, che in questa stagione fin qui ha collezionato 40 presenze tra campionato e coppe segnando 6 gol e fornendo 7 assist ai compagni, ha un contratto con il Valencia in scadenza il prossimo anno, ma non avrebbe intenzione di prolungare. La sua clausola rescissoria è di 87 milioni di euro e su di lui ci sarebbero anche Manchester United e Borussia Dortmund, anche se, secondo le fonti spagnole, la Juve rimarrebbe in pole. Dopo i primi contatti, la trattativa sarebbe pronta a entrare nella fase calda.

