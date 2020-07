Jorginho, l'agente: "Juve? Conosco bene Paratici, ma non l'ho sentito..."

NAPOLI - "Conosco bene il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, ma nessuno al momento mi ha contattato per parlare di Jorginho". Così Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana Jorginho, ha commentato a Radio Kiss Kiss le voci di mercato che vorrebbero il suo assistito in bianconero, dove ritroverebbe il "maestro" Sarri con cui tanto bene ha fatto al Napoli e al Chelsea. "In questa settimana, tra l'altro, la Juve ha preso Arthur dal Barcellona. Non conosco le strategie di Paratici per la prossima stagione" ha concluso l'agente.

[[dugout:eyJrZXkiOiJ1ZExtMGtHbyIsInAiOiJjb3JyaWVyZGVsbG9zcG9ydCIsInBsIjoiIn0=]]