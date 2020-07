"Bellerin, è sfida Juve-Inter, ma attenzione al Siviglia di Monchi"

LONDRA (INGHILTERRA) - Juve e Inter sarebbero interessate all'esterno dell'Arsenal Hector Bellerin. Come riporta il quotidiano britannico Daily Express, il posto da titolare dello spagnolo sarebbe stato messo a rischio dall'acquisto dell'ex Inter Cedric Soares. Nonostante i tre anni restanti sul contratto, diversi club europei si sono mostrati interessati, tra cui Inter e Juventus, ma non solo. Anche il Siviglia di Monchi ha infatti preso informazioni con i Gunners.

Quest'anno diversi infortuni hanno influenzato la stagione di Bellerin, che ha totalizzato 20 presenze in stagione in tutte le competizioni. L'esterno di 25 anni potrebbe quindi essere un elemento utile a fare cassa per rinforzare la squadra o che potrebbe rientrare in qualche scambio conveniente, cosa che anche l'Arsenal proverà a fare vista la crisi imposta dal Coronavirus, come ammesso dallo stesso tecnico Arteta.