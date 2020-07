Berisha saluta la Lazio: “Troppi infortuni, ma grazie a tutti per il supporto”

ROMA - Non è riuscito a lasciare il segno alla Lazio, Valon Berisha. Il kosovaro, dopo il rientro dal prestito al Fortuna Düsseldorf, si è trovato subito una nuova sistemazione. E questa volta a titolo definitivo. È ufficialmente iniziata la sua avventura al Reims. Operazione da 5 milioni di euro. Il centrocampista, su Instagram, ha salutato la Capitale e i suoi ormai ex compagni: “Grazie per le esperienze e i grandi momenti trascorsi insieme. Per colpa di tanti infortuni la mia avventura alla Lazio è stata difficile. Ma apprezzo il club, l’allenatore, i giocatori, lo staff e i tifosi: grazie per il supporto. La Lazio rimarrà sempre nel mio cuore. Auguro un grande finale di stagione e un grande futuro. Ho avuto il piacere di allenarmi e giocare con tutti voi. A presto, sempre forza Lazio”. Berisha dice addio alla Capitale dopo due anni. Ha voglia di rilanciarsi in Francia, lo farà ricordando sempre i bei momenti passati in biancoceleste.

