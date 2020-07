“Bastos nel mirino della Stella Rossa di Stankovic”

ROMA - Bastos non rientra più nei piani della Lazio. In vista della prossima stagione, il difensore angolano potrebbe lasciare la Capitale. Quest’anno solo 12 presenze in Serie A, è sul mercato, si cercano acquirenti. E dalla Serbia, secondo il portale Zurnal, ci sarebbe l’interesse della Stella Rossa allenata da Dejan Stankovic.

L’operazione

Bastos ha il contratto in scadenza nel 2021. La questione rinnovo non è mai stata affrontata dalla dirigenza biancoceleste. Ecco perché in estate può partire. Il difensore, che il prossimo novembre compirà 29 anni, è gestito dalla P&P Sport Management, agenzia con a capo Federico Pastorello. Il procuratore è in ottimi rapporti con Dejan Stankovic. La Stella Rossa, fresca vincitrice del suo 31esimo titolo in Serbia, giocherà anche la Champions League.