Osimhen al Napoli, ci siamo: vertice decisivo in Sardegna

Un affare da yatch. Il Napoli sta stringendo per Osimhen in Sardegna, sulla barca del presidente del Lille, Gerard Lopez. La stessa sulla quale qualche settimana fa era andato in scena un altro incontro, a Montecarlo. Prima di quello in barca a Capri, quando il talento nigeriano era stato in visita dal presidente De Laurentiis.

Giuntoli, blitz per chiudere

Si decide tutto in Costa Smeralda, dove Giuntoli è piombato nella tarda serata di ieri, dove lo ha raggiunto anche Osimhen in persona con i suoi nuovi agenti. Le parti in causa ci sono tutte, l’aria di mare fa respirare ottimismo, la volontà di chiudere è condivisa. Dalle indiscrezioni che filtrano dalla Francia potrebbero essere necessarie 24-48 ore per definire tutti i dettagli, ma ormai la strada sembra segnata.

L’affare è complicato, perché muove tanti soldi e perché c’è bisogno del tempo necessario per far incastrare tutto. Il Napoli si è spinto mettendo sul tavolo 50 milioni di euro e aggiungendoci anche la disponibilità di Ounas, che ritiene il campionato francese come il proprio habitat naturale. Poi c’è la questione ingaggio da definire con i nuovi agenti, con i quali si ragiona sull’ipotesi di uno stipendio di 5 milioni lordi all’anno. Presto Osimhen potrebbe diventare un giocatore del Napoli.

