"Osimhen principe di Napoli": arriva il like che scatena i tifosi

Il Napoli Osimhen lo vuole a tutti i costi, è proprio il caso di dire così perché per non lasciarselo sfiuggire De Laurentiis ha rilanciato - per l'ultima volta - alzando l'ingaggio al calciatore nigeriano di cinque milioni (uno a stagione) sul quinquennale proposto (da tre a quattro). Nessun altro ritocco ora, serve l'ok dell'attaccante, solo quello, anche perché Napoli e Lille hanno già raggiunto da tempo l'accordo: i 60 milioni, compresi di bonus, sono il prezzo concordato. Si attende la risposta del ragazzo che, però, intanto pare abbia già dato il suo "sì" sui social.

Osimhen ha messo like a un post di Oma Akatugba, giornalista nigeriano ed esperto di mercato nigeriano, seguito anche dalla punta del Lille, dove ha scritto: "È incredibile. Un ragazzo della baraccopoli di Lagos diventerà il giocatore africano più pagato. Un ragazzo che vendeva giornali per le strade di Lagos diventerà principe di Napoli. E' il gioco, è il calcio, è la vita". Parole che hanno attirato il "Mi piace" di Osimhen che a sua volta, ovviamente, ha scatenato i tifosi del Napoli sui social. Il club partenopeo ora aspetta l'ok ufficiale.

