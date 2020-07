Marotta: "Lautaro? L'Inter punta al rinnovo. Nessun contatto con Chiesa"

MILANO - "L'operazione rinnovo al termine della stagione tocca diversi giocatori, specie quelli più giovani con cui la società si vuole legare. Uno di questi è Lautaro Martinez, lui è contento di indossare questa maglia, noi contenti di averlo e al momento opportuno valuteremo il futuro". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta nel prepartita della sfida contro la Fiorentina in merito al futuro di Lautaro Martinez, in bilico tra la permanenza in nerazzurro e le sirene di mercato.

Marotta: "Sanchez? Avviati contatti con lo United"

Affrontato anche il discorso che riguarda la possibilità che anche Alexis Sanchez possa restare in nerazzurro: "Abbiamo avviato contatti con lo United - annuncia il dirigente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - per vedere se riusciamo a prorogare la permanenza con noi anche dopo lo spareggio con il Getafe in Europa League". Nessuna trattativa intavolata per arrivare a uno dei talenti dell'avversaria di stasera dei nerazzurri, vale a dire Federico Chiesa: "È un giocatore della Fiorentina, forse lo sarà anche in futuro. Al massimo può andare in un altro club, noi non abbiamo assolutamente approcciato, di conseguenza massimo rispetto per i viola e grandi meriti al ragazzo", conclude Marotta.

