REGGIO CALABRIA - Prosegue senza sosta la campagna acquisti della Reggina in vista del prossimo campionato di Serie B. Gli amaranto, dopo il gran colpo Jeremy Menez, hanno ufficializzato un altro importante arrivo: si tratta di Kyle Lafferty, attaccante ex Palermo, che ha sostenuto e superato le visite mediche in mattinata. Come comunicato dal club con una nota ufficiale il nordirlandese, che arriva dopo l'esperienza al Sunderland, ha firmato un contratto biennale.

