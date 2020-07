Affare Kumbulla, Setti: “Inter o Lazio? Decidiamo in 15 giorni”

ROMA - Lazio e Inter su Marash Kumbulla, l’affare sembra ormai una corsa a due. Il difensore dell’Hellas Verona è uno dei migliori giovani della Serie A, quest’anno ha disputato una grandissima stagione ed è finito subito nel mirino delle due big. Ai microfoni di Radio Deejay, il presidente scaligero Maurizio Setti ha parlato della situazione: “Lazio o Inter? Non lo so, vediamo: sarà una bella lotta. Abbiamo certe richieste, per noi l'importante è che siano contenti il giocatore e la società. É una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni”. A fine giugno Lotito aveva provato lo scatto in avanti per battere la concorrenza: incontro nella sua villa capitolina con tutta la dirigenza del Verona. Poi nulla di fatto. Richiesta alta, circa 30 milioni, offerta biancoceleste ferma intorno ai 25-26 milioni. C’è ancora distanza, la trattativa rimane aperta. Lazio e Inter si sfidano per Kumbulla.

