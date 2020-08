“La Lazio sta pensando al ritorno di Felipe Anderson”

ROMA - Arriva una voce dall’Inghilterra: “La Lazio è sul Felipe Anderson”. Indiscrezione di mercato lanciata oltremanica che per ora non trova riscontro dalle parti di Formello. Eppure si parla di un possibile ritorno del giocatore brasiliano in biancoceleste dopo che, due anni fa, fu ceduto al West Ham. Dal club inglese è in uscita, pare ci siano stati già dei contatti tra la dirigenza degli Hammers e Tare. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno. Che avrebbe comunque un costo: gli inglesi due anni fa hanno speso poco meno di 40 milioni di euro, versati nelle casse della Lazio. Ora vorrebbero rientrare di quella somma spesa.

I tifosi sognano

Felipe Anderson alla Lazio ha lasciato sicuramente un buon ricordo tra i tifosi. Giocatore arrivato giovane con grandi aspettative che ci ha messo un po’ per ambientarsi. Poi è diventato un uomo fondamentale per Pioli prima, per Inzaghi poi. Anche se con l’attuale tecnico biancococeleste ci sono stati degli attriti. Con l’aquila sul petto 177 presenze, 34 reti e 39 assist. Il brasiliano ama Roma, in questi giorni di vacanza è volato nella Capitale e sta passando le vacanze in Italia. I sostenitori laziali, sui social, sono scatenati e sognano un ritorno: “Pipe torna alla Lazio”. Per ora non c’è nulla, solo voci. In futuro chissà.