Roma, ufficiale: Bianda ceduto allo Zulte Waregem

ROMA - Tra le maglie di un passaggio da proprietà a cui manca solo l'ultima firma per la Roma è sempre tempo di mercato. Un'operazione che non stravolgerà gli equilibri, ma comunque un primo passo per lo sfoltimento della rosa. È ufficiale, infatti, la cessione del difensore francese William Bianda allo Zulte Waregem. Per il classe 2000, portato in giallorosso da Monchi, trasferimento con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. Ad ufficializzarlo un tweet dello stesso club belga.

La Roma è di Dan Friedkin: ufficiale