Jorginho-Juve, l'agente: "Nessun contatto con Sarri e Paratici"

Il nome di Jorginho continua a circolare e rimane legato alla Juventus. Con Pjanic che ha già scelto il Barcellona come nuova avventura dalla prossima stagione, Sarri cerca un colpo in quel ruolo e il centrocampista del Chelsea, che lui ha avuto al Napoli, fa gola. Ma stando a quanto riferisce l'agente del giocatore, Joao Santos, non c'è stato ancora nessun contatto tra le parti: "Sarri non ha mai chiamato Jorginho in prima persona per parlargli della Juventus. Se ne parla sui quotidiani, lo so, ma non abbiamo avuto alcun contatto diretto con Sarri e nemmeno con il direttore Paratici" ha spiegato a Radio Kiss Kiss Napoli.

Juve-Jorginho, parla l'agente

"Quando il direttore Paratici e Marina Granovskaia troveranno un accordo, se lo troveranno, solo allora potrò parlare evidentemente delle valutazioni del caso. Su Sarri, è ovvio che con Jorginho esiste un rapporto molto buono dopo aver condiviso cinque anni insieme e non posso essere ipocrita per negarlo. Jorginho ha tre anni di contratto con il Chelsea, voglio ricordarlo" ha conluso Joao Santos.

