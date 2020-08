Spal, Zamuner: "Su Fares è forte la Lazio. Nuovo tecnico? Ci piace Marino"

FERRARA - Il nuovo direttore sportivo della Spal Giorgio Zamuner oggi si è presentato alla stampa: "Ripartiamo con grande entusiasmo e slancio. La B sarà un campionato difficile, ma la società mi ha dato carta bianca per costruire una squadra che possa far dimenticare in fretta questo brutto finale di stagione e riavvicinare i tifosi alla squadra. Nuovo tecnico? Marino è un profilo che ci piace, ma che è sotto contratto con l’Empoli. In settimana però saremo più precisi". Si comincia poi a parlare di mercato: "C’è l’interesse forte della Lazio per Fares e movimento intorno a Valoti, anche se non vogliamo cedere nessuno per costruire un gruppo forte. Le dinamiche del mercato però ci portano a vendere quei giocatori che hanno ingaggi troppo alti per la cadetteria, come Castro. Appena uscirà qualche tassello, inseriremo i nuovi. I ragazzi disposti a restare sono Vicari, D’Alessandro, Di Francesco, Missiroli, Tomovic, Salamon e Paloschi. Berisha e Murgia vorrebbero rimanere in A, anche se gli avevamo chiesto la scendere in B con noi".

"Valuteremo offerte per Strefezza"

"Floccari lo vogliamo tenere. Devo fare una chiacchierata con il nuovo tecnico, ma gli verrà quasi sicuramente fatta una nuova proposta. Non dovrebbe avere problemi ad accettare il rinnovo con noi. Strefezza? La nostra volontà è di tenerlo, poi se arriverà un’offerta ci penseremo. Irientranti Dickmann, Mazzocco e Spaltro li faremo vedere al nuovo allenatore. Esposito farà sicuramente parte del gruppo. Torna anche Jankovic, mentre Viviani sarà un giocatore che rientrerà dal prestito e dovrà essere rimesso in pista. Ha un ingaggio molto alto. Se per lui arrivasse un’opportunità, la valuteremo insieme. Lo teniamo in stand-by. In entrata stiamo valutando un sacco di profili”. Zamuner chiosa sul raduno: "Il 20 di agosto stiamo ipotizzando un ritrovo per poi iniziare il 22 l’attività sul campo con tutta la squadra. Rimarremo a Ferrara".