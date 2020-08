Setti: "Napoli su Faraoni. Kumbulla va in un top club"

NAPOLI - A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Maurizio Setti, presidente di un Verona reduce da un campionato straordinario ma destinato a cambiare pesantemente volto in vista delle tante cessioni. In primis quella di Rrahmani, preso dal Napoli, che Setti giudica "un grande professionista. Deve ancora esprimere tutto il suo potenziale e sono certo che con la maglia azzurra troverà un valore aggiunto per mostrare le sue qualità. Ha colpito parecchi pali quest’anno ma può migliorare anche in termini di gol. È molto veloce, è un difensore completo e non credo avrà problemi anche giocare con una linea a quattro. Dal punto di vista calcistico è molto intelligente e sotto la guida di Gattuso può completarsi.

"Kumbulla andrà in un top club"

"Kumbulla alla Lazio o all'Inter? C'è stato in realtà un forte interesse proprio del Napoli, ma i tempi erano stretti ed il calciatore ha preferito prendersi del tempo per riflettere. È stato l’unico motivo per il quale non si è trasferito in azzurro. Ora ci sono diverse squadre su di lui, è un ragazzo di talento destinato ad una carriera da top club. Posso dire solo questo". SuAmrabat, ceduto alla Fiorentina: "Ha una forza impressionante, farà vedere tutta la sua potenza con un motore che pochi calciatori possono vantare. Faraoni al Napoli? Ne ho parlato diverse volte con Cristiano Giuntoli, inutile nasconderlo. Anche lui ha un motore davvero importante. Non so se alla fine andrà al Napoli ma con Giuntoli abbiamo già parlato anche di cifre e vi posso assicurare che il Ds del Napoli lo ha segnato sul proprio taccuino".

Lazio, iniziano i movimenti di mercato: tutti i nomi in uscita e in entrata