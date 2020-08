Lazio, David Silva pronto alla firma: “Giocherà altri cinque anni al top”

ROMA - “In Italia potrebbe giocare fino a quarant’anni”, scritto e sottoscritto da Fernando Jimenez, padre di David Silva. L’affare con la Lazio è dirittura d’arrivo. Il Mago spagnolo è concentrato ancora con il Manchester City, c’è una Champions League da conquistare. Espn intanto lo incensa: “Si sente pronto per giocare altri cinque anni al top”. Ha fame, David Silva. E si sente ancora giovane. Sono 34 gli anni, ma è integro fisicamente e vuole competere a grandi livelli. Ad oggi con la maglia dei Citizens ha collezionato 39 presenze stagionali con 6 gol e 11 assist. Fino all’ultimo rimane un punto fermo di Guardiola. Ma il suo addio l’ha già dato. La Lazio lo aspetta.

La trattativa

La firma prevista per lunedì è slittata. L’entourage dello spagnolo ha chiesto un altro po’ di tempo per approfondire i contratti e limare gli ultimi dettagli. La proposta di Lotito è sul tavolo: triennale da 2,5-3 milioni di euro più ricchi bonus. L’attesa cresce, serviranno altri due-tre giorni. Silva è a Lisbona per la Champions. Ora i quarti di finale con la speranza che possa arrivare sino in fondo. Poi la Lazio. Che aspetta il suo Mago, Inzaghi non vede l’ora.

