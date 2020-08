"La Juve vuole David Silva" ma l'indiscrezione non trova conferme

ROMA - "Su David Silva piomba la Juve per volontà di Pirlo". È la bomba sganciata da Claudio Anellucci, agente Fifa ed ex agente di Cavani, ai microfoni di Radio Radio Web. L'esterno spagnolo del Manchester City è da tempo vicinissimo alla firma con la Lazio, ma la fumata bianca definitiva imminente a più o meno tutte le latitudini tarda ad arrivare. Per questo si sta facendo largo l'ipotesi dell'inserimento di un altro club nella trattativa.

Ansia Lazio: la firma di David Silva non arriva

La Juve piomba su David Silva?

Le parole di Anellucci assumono maggior rilievo in considerazione del fatto che era previsto per oggi un vertice di mercato tra Andrea Pirlo, neo-tecnico della Juventus, e Fabio Paratici, ds bianconero, incontro che si sta tenendo proprio in queste ore. Per gli amanti delle curiosità, c'è un'ulteriore analogia che potrebbe ben sposarsi con un eventuale futuro sodalizio tra Pirlo e David Silva: il numero 21 tanto caro al Maestro è lo stesso portato sulle spalle dallo spagnolo con la maglia del Manchester City.

Juve-David Silva, non ci sono conferme

Non trova conferme la notizia di un inserimento della Juventus su David Silva su espressa richiesta di Pirlo. Il club bianconero sarebbe al momento concentrato sulle cessioni, per valutare in un secondo momento le possibili manovre in entrata.