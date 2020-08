Lazio, ansia per il sì di David Silva: all-in Lotito, ombra Valencia

ROMA - Silenzio dalla parte di David Silva. Sono ore di riflessione, lo spagnolo pensa al suo futuro. A Roma, la Lazio aspetta il suo sì. Gli fa la corte da settimane, ha messo sul tavolo la propria offerta: 10 milioni totali di ingaggio per tre anni di contratto e diversi benefit. Il presidente Lotito, a Cortina d’Ampezzo per le ferie, attendeva una risposta lunedì 10 agosto. Sino a ieri invece, nulla è arrivato. Solo un silenzio che mette un po’ di preoccupazione.

Lazio, tutti gli affari: Tare a lavoro aspettando David Silva

Il Valencia sullo sfondo

David Silva ha formalmente chiuso la stagione e la sua avventura con il Manchester City dopo l’uscita dalla Champions League. Ha salutato il suo club con un po’ di amarezza in bocca. Adesso il futuro, con la voglia di andare in un top club, di giocare in Europa e di misurarsi in un grande palcoscenico. C’è la Lazio, e poi? La firma non arriva perché dietro alla proposta biancoceleste c’è il Valencia, il suo ex club. La moglie Melanie spingerebbe per un ritorno in Spagna. Una scelta solo di cuore, non economica, visto che la società spagnola detta condizioni inferiori rispetto alla proposta partita da Formello. L’attesa ormai si è fatta pesante, nel giro di poco qualcosa si dovrà muovere. Inzaghi aspetta, i tifosi aspettano. Il colpo Champions è in canna, ma per sparare serve altro tempo.