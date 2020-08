Fuzato, è ufficiale: dalla Roma in prestito al Gil Vicente

Daniel Fuzato è un nuovo giocatore del Gil Vicente. A renderlo noto è stato lo stesso club portoghese tramite una diretta sui social con l'ex portiere della Roma: "Sono molto felice di questa opportunità, anche la mia famiglia e' contenta di essere qui in Portogallo".

Il portiere brasiliano è stato ceduto dai giallorossi con la formula del prestito: "Arrivare alla Roma è stato un sogno realizzato, quando ho saputo dell'interessamento di un club così importante è stato come un regalo di compleanno che cadeva proprio in quella settimana di luglio. Quella italiana è una scuola di portieri di alto livello. Con la Roma sono stati due anni nei quali ho imparato molto e ho migliorato il mio rendimento in campo".

Infine, Fuzato ha parlato della sua voglia di giocare con la sua nazionale il Brasile: "E' un obiettivo che ho sempre avuto nella mia vita, non è facile ma sarebbe un privilegio far parte della prima squadra della nazionale brasiliana". (Italpress)