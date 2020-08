Lazio-Muriqi, è telenovela. E in Turchia sperano nella sua cessione…

ROMA - Muro contro muro. Da una parte la Lazio, dall’altra il Fenerbahce. In mezzo il futuro di Vedat Muriqi, l’obiettivo numero uno di Tare per rinforzare l’attacco. La trattativa sembrava in dirittura d’arrivo, poi la battuta d’arresto. I 18 milioni di euro totali (16 +2 di bonus) non bastano ai turchi, la punta kosovara non si muove. Le visite e il suo arrivo nella Capitale erano state pronosticate tra domenica e lunedì, con il calciatore subito pronto a volare ad Auronzo di Cadore e iniziare il ritiro con la squadra. Niente da fare. Da Istanbul, con un comunicato, dichiarano: “È ancora un nostro giocatore”. La trattativa per ora non si sblocca. Va avanti da settimane, la Lazio non riesce a chiudere.

L’ex club

Intanto il Rizespor, l’ex club di Muriqi, fa il tifo per vederlo alla Lazio. Dalla cessione è pronto a ricavare il 15% della somma che incasserà il Fenerbahce. Il presidente, Hasan Kartal, ai taccuini di Ajansspor, ha ammesso: “Se Muriqi fosse stato ancora da noi non sarebbe stato valutato 18 milioni di euro. Da quando è al Fenerbahce il suo prezzo è lievitato. Se la cessione avverrà, siamo pronti ad incassare il 15%”. Facendo due conti, nelle casse del Rizespor, dovrebbero finirci poco più di 2 milioni di euro. Ma per ora nulla si muove.