Lazio, Muriqi è vicino. L'agente: “Siamo in chiusura”

ROMA - La Lazio e Vedat Muriqi sono sempre più vicini. Dalla Turchia arrivano conferme sulla trattativa che porterà la punta del Fenerbahce in biancoceleste. Ai microfoni di Ajansspor, l’agente del calciatore, Haluk Canatar, ha parlato della situazione: “La Lazio sta lavorando seriamente per Muriqi. Sono in corso dei colloqui con il Fenerbahce, la trattativa non ancora chiusa, ma siamo vicini alla conclusione. Se i club raggiungono un accordo, non c’è più nessun ostacolo per vedere Vedat indossare la maglia biancoceleste”. Ormai ci siamo, il giocatore è atteso nella Capitale. Operazione da 18 milioni di euro totali (16 +2 di bonus). Simone Inzaghi lo aspetta in ritiro ad Auronzo di Cadore. Sarebbe così il secondo acquisto di questa estate dopo l’arrivo di Escalante, ex Eibar.

Lazio, caccia al trequartista: da James a De Paul, tutti i nomi