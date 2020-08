“La Lazio non sta trattando Rafinha del Barcellona”

ROMA - Prima le indiscrezioni di un imminente arrivo, poi le smentite. Dalla Spagna continua a circolare il nome di Rafinha in orbita Lazio. Ma per ora nulla si muove. Secondo Mundo Deportivo, non si registrano offerte da parte dei biancocelesti per il centrocampista. Il cartellino è ancora del Barcellona, ma nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Celta Vigo. Il quotidiano spagnolo riporta fonti vicine al calciatore: nessuna offerta da 12 milioni di euro è arrivata dall’Italia. Su Rafinha ci sarebbero diversi club, ma nessuna proposta ufficiale è stata avanzata. Tra l’altro sul giocatore c’è una clausola rescissoria da 16 milioni di euro. Anche il Celta Vigo pare abbia l’intenzione di confermarlo di nuovo in rosa. Piace molto al tecnico Oscar Garcia. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

