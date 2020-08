Lecce, addio Saponara: niente accordo con la Fiorentina

LECCE - Riccardo Saponara saluta il Lecce a malincuore: il trequartista romagnolo, di proprietà della Fiorentina, era arrivato in Puglia lo scorso gennaio ma non ci rimarrà perché, contro ogni aspettativa iniziale, Pantaleo Corvino e il ds viola Pradè non hanno trovato l'accordo per la sua permanenza. Ecco il messaggio di saluto dell'ex Empoli su Instagram: "Alla vigilia dell'inizio di una nuova stagione e dopo aver smaltito la forte delusione del risultato finale, sento il bisogno di esprimere cio' che provo nei confronti dell'esperienza vissuta in Salento. Lecce è speciale, una famiglia adottiva, non importa chi tu sia o da dove tu provenga, Lecce ti accoglie come fossi uno di loro da sempre e ti trasmette tutto il suo affetto e la sua passione. Dal primo momento in cui ho messo piede sul manto erboso del "Via del Mare" ho percepito un grande senso di appartenenza (non dimenticherò mai gli applausi della prima gara contro il Torino), e questo lo devo a voi, leccesi, che vivete questo sport con grande sentimento e attaccamento ai colori giallorossi. Grazie alla società Lecce tutta, in particolare al presidente Sticchi Damiani, per la loro serietà, professionalità e visione ottimistica. Grazie a Fabio Liverani e a tutto il suo staff per avermi conferito fiducia incondizionata nonostante provenissi da un periodo di inattività e sfiducia. Un sentito abbraccio ai miei compagni, con i quali ho coltivato un sogno comune, che purtroppo non siamo riusciti a rendere realtà, ma che mi ha reso parte di un "qualcosa" che porterò per sempre dentro di me".

