Milan, trovata la chiave per Bakayoko

MILANO - La caccia ai rinforzi prosegue senza sosta dalle parti di Casa Milan per provare ad assicurare all’allenatore una squadra più competitiva. Nel quartier generale rossonero sono tanti gli incontri di calciomercato ma c’è una trattativa che potrebbe sbloccarsi prima delle altre, e riguarda il ritorno di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea da tempo è un obiettivo del club, e sottotraccia la dirigenza sta lavorando sul francese da due mesi, ma c’è sempre stato l’ostacolo del prezzo. Inizialmente l’operazione con i Blues era stata impostata sul prestito con obbligo di riscatto, ma nelle ultime ore le due società hanno intrapreso la strada del prestito oneroso con diritto di riscatto, cambiando effettivamente la formula dell’operazione. Un prestito oneroso con riscatto fissato a circa 30 milioni di euro, in modo che i rossoneri a fine stagione non avranno vincoli decisionali e saranno liberi di poter esercitare o meno l’opzione.

Ritorno gradito

Bakayoko vorrebbe tornare al Milan dopo aver trascorso una stagione positiva nell’anno di Gennaro Gattuso. I rossoneri già nel mercato di gennaio hanno provato a riallacciare i rapporti con il giocatore ma la trattativa non è mai decollata. La sua esperienza in prestito al Monaco non è stata del tutto esaltate e vorrebbe stabilità tornando a Milano, dove ha ancora tanti amici in squadra. Sotto il profilo economico Baka non avrà problemi con i rossoneri, c’è già un’intesa di massima attorno ai 3 milioni di euro netti e una serie di bonus aggiuntivi in caso di raggiungimento di vari obiettivi di squadra.

