VITERBO - Nuovo prestito per Alessandro Rossi, centravanti di proprietà della Lazio: il classe 1997, cresciuto nelle giovanili biancocelesti e che ha già fatto esperienza alla Salernitana e al Venezia, nella prossima stagione giocherà in Serie C con la Viterbese. "La U.S. Viterbese 1908 comunica che il calciatore Alessandro Rossi vestirà la maglia gialloblù nella prossima stagione sportiva e si unirà ai nuovi compagni nel ritiro di Cascia il giorno 28 agosto", si legge sul sito ufficiale.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!