Roma, Pedro ha firmato: "Entusiasta di questa nuova sfida"

ROMA - I tifosi della Roma posso sorridere: Pedro è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso, come riportato dal profilo Twitter del club di Dan Friedkin. L'attaccante iberico classe 1987 - che con le maglie di Barcellona e Chelsea ha vinto tutto a livello di club (ben 23 trofei) e con la Spagna si è reso protagonista di un ciclo indimenticabile (campione del Mondo nel 2010 e d'Europa nel 2012) - ha firmato un contratto triennale (fino al 30 giugno 2023 con i capitolini, dopo cinque stagioni passate a Londra, sponda Blues, da cui se ne va a parametro zero. “Sono felice di essere qui a Roma”, ha dichiarato Pedro nella sua prima intervista in giallorosso. “Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza ricevuta. Spero di renderli felici”. Il Ceo giallorosso Guido Fienga aggiunge: “È per noi un privilegio poter accogliere nella famiglia giallorossa un calciatore dello spessore di Pedro. L’augurio che rivolgiamo a lui e a noi stessi è che possa ampliare con l’AS Roma il suo straordinario curriculum di successi”.

