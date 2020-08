Manchester City, Aguero fa spazio a Messi: ecco cosa ha fatto

ROMA - Il Barcellona non vuole liberarsi da Messi, ma la Pulce ha annunciato che il prossimo anno non giocherà più nei blaugrana. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio aprendo un ampio dibattito su dove potrebbe approdare il fuoriclasse argentino. Sono principalmente tre i club che al momento si sarebbero fatti avanti, Manchester City, Psg e Inter, con i primi che sarebbero temporaneamente in pole.

“Messi via da Barcellona, il City si muove: triennale e futuro in Mls”

Messi via, rivolta a Barcellona: "Bartomeu dimettiti!"

Dalla Virtus Entella ai Chicago Bulls: tutti vogliono Messi

Messi al City? Spunta un indizio sui social

Al Manchester City la Pulce ritroverebbe Pep Guardiola, tecnico che lo ha allenato al Barcellona, un club in grado di soddisfare le proprie richieste economiche e un amico: Sergio Aguero. Proprio il connazionale ha fatto l'occhiolino a Leo con un'importante novità sui social . El Kun, infatti, sarebbe pronto a lascia la 10 del Manchester City a Messi tanto che su Instagram ha cambiato il proprio nome utente passando da kunaguero10 a kunaguero. In realtà l'attaccante argentino aveva già cambiato nome utente a dicembre ma, dettaglio da non sottovalutare, avevo però sempre mentenuto il numero 10. Un retroscena che arricchisce ancor di più la fitta trama sul futuro della Pulce.

"Messi ha chiamato Neymar per portarlo al Manchester City"

Grassani: Barcellona-Messi, vi spiego chi decide