"Milan: Brahim Diaz arriva in prestito dal Real Madrid"

MILANO - "Brahim Díaz sarà a breve un nuovo giocatore del Milan, manca solo la firma." Non ha dubbi il quotidiano spagnolo Marca che svela i dettagli della trattativa tra il club rossonero e il Real Madrid portata avanti da Paolo Maldini e l'entourage del calciatore: si tratterà di un prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore sono attesi gli ultimi e decisivi sviluppi, dopodiché sarà un nuovo giocatore a disposizione di Pioli. Inizierà dunque una nuova avventura per il calciatore spagnolo che, dopo Málaga e Manchester City, nei prossimi giorni si recherà a Milano per firmare i documenti per unirsi presto alla sua nuova squadra.