Reggina, dopo Rami c'è Falcinelli

REGGIO CALABRIA - A inizio della prossima settimana l’ex nazionale della Francia di origini marocchine Adil Rami (34) dovrebbe dire sì alla Reggina. Il corposo contratto riservato a Rami avrà scadenza biennale con una opzione per il terzo. Chiuso l’accordo con Rami e difesa completata, il ds reggino Massimo Taibi avrà tempo e possibilità di portare a termine un’altra trattativa di peso specifico molto alto. Intanto, in attesa dell’arrivo di Enrico Del Prato ( 21), difensore scuola Atalanta e di Gabriel Charpentier (21), attaccante esterno del Genoa, il ds amaranto spera di chiudere una doppia trattativa con il Bologna. La prima riguarda Diego Falcinelli (29), attaccante in cerca di riscatto. La seconda è relativa a Cesar Falletti (27), attaccante uruguaiano. Falletti è una vecchia conoscenza di Toscano per averlo allenato tre stagioni orsono a Terni.

