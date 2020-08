Vignato si presenta: "Bologna, il mio salto di qualità"

BOLOGNA - Dopo aver strabiliato molti al suo esordio in A ha proseguito la sua crescita con la maglia del Chievo in cadetteria. Ma ora per Emanuel Vignato, brasiliano classe 2000, è arrivata la grande occasione con il Bologna che, dopo averlo acquistato e lasciato in Veneto in prestito, ha deciso di riportarlo in rossoblù: "Gli allenamenti qui sono diversi, molta più corsa e grande intensità. Mi sto ambientando, da quando siamo qui in ritiro ho avuto modo di parlare meglio con i miei nuovi compagni” ha detto Vignato in sede di presentazione ufficiale. "Giaccherini e Meggiorini (entrambi ex del Bologna, ndr) mi hanno parlato benissimo della città, sono contento di essere qui. Venire a Bologna è stata la scelta migliore che potessi fare”. Un trasferimento che per il brasiliano rappresenta "un salto di qualità, sono qui per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Mihajlovic? Quando ho giocato contro il Bologna ero sulla fascia vicino alla sua panchina e sicuramente è un mister che si fa sentire. Sono pronto ad imparare molto da lui” ha concluso il neo rossoblù Vignato.

Vignato, prime parole da rossoblù: "Darò tutto"