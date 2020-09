Rami-Reggina, salta tutto! Taibi: "Ci ha mancato di rispetto"

REGGIO CALABRIA - Una notizia clamorosa quella appena arrivata: l'arrivo dell'esperto difensore ex Milan e Marsiglia Adil Rami alla Reggina è definitivamente saltato. Colpa del suo atteggiamento, come ha spiegato il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi: "Non andiamo più su Rami, l'accordo c'era ed era tutto organizzato tra biglietti, visite e tutto il resto. Ma alle 23.30 di ieri mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto che il ragazzo aveva qualche problema e non poteva arrivare in Italia entro oggi. Non ci è sembrato un comportamento lineare, siamo stati al telefono sino alle 4 di mattina con agente e intermediario per cercare una soluzione. Noi non aspettiamo nessuno, abbiamo deciso di interrompere la trattativa". Ma il mancato arrivo del difensore non sarà un problema: "Non muore nessuno, cercheremo altro. Poteva chiamare prima, non c'è stata chiarezza e rispetto nei nostri confronti. Abbiamo perso due mesi, ma andiamo avanti, abbiamo le idee abbastanza chiare".

