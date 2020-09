Roma, colpo in prospettiva: ecco Mbunya Alemanji

ROMA - La Roma piazza un colpo in prospettiva: i giallorossi, infatti, si sono aggiudicati il giovane Mbunya Alemanji, che proviene dal Cambridge United per una cifra che si aggira attorno agli 80mila euro. L'attaccante sedicenne ha commentato così ai microfoni della BBC: "Cerco di rimanere umile, è un trasferimento importante. Ora cerco di dimostrare perché sono qui. I miei amici mi chiedono se mi rendo conto di essere della Roma. Come è andata? Durante il lockdown il mio agente mi ha detto che il club era interessato: e ovviamente quando una squadra così importante chiede di te, tu non ci stai molto a pensare. Una settimana dopo mi ha contattato di nuovo dicendomi che presto sarei dovuto andare a Roma: ero al settimo cielo. Poi ci è voluto più tempo, ma alla fine ho firmato. A Trigoria quando sono uscito dalla mia stanza ho visto Pedro: ero scioccato".

